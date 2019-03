Noto, finisce la storia d'amore con la fidanzata: si taglia una vena

La polizia di Notoè intervenuta in un’abitazione del centro storico dve un uomo aveva tentato il suicidio.

I poliziotti, dopo essere entrati nell’appartamento, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, prestavano i primi soccorsi all’uomo che si era tagliato una vena del braccio destro e versava in gravissime condizioni. Sul posto giungevano subito dopo anche i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il paziente e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Noto ed, in seguito, presso il reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Il tentativo di suicidio è da ricondurre a vicende sentimentali ed alla presunta rottura della relazione con la fidanzata e non ha avuto più gravi conseguenze grazie all’immediato intervento degli uomini del Commissariato di Noto ed alla perizia dei soccorritori.