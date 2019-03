Catania, lo cercavano per portarlo in cella: preso a San Cristoforo

Gli agenti del Commissariato Borgo Ognina di Catania, hanno arrestato, Eduard Sparti, 19 anni, colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale per i minorenni di Catania, dovendo espiare una pena di un anno e 5mesi per reati di furto aggravato in concorso, lesioni personali aggravate e violenza a pubblico ufficiale, fatti commessi quando era ancora minore.

Nello specifico, a seguito dell’emissione del suindicato provvedimento, il ragazzo si è reso irreperibile dal 19 febbraio 2019, allontanandosi da casa per nascondendosi nel quartiere di San Cristoforo, presso l’abitazione di un amico, O.D., tra l’altro noto pregiudicato.

Per questo motivo, Sparti è stato rinchiuso presso l’Istituto penale minorile di Bicocca, mentre l’amico è stato indagato in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale poiché ha dato ospitalità a Sparti consapevole che fosse ricercato dalle forze dell’ordine.