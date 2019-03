Acireale, fanno un'immersione notturna e trovano il corpo di Enrico Cordella

Questa sera tre sub hanno individuato il cadavere di Enrico Cordella, il ragazzo travolto da un' onda anomala la scorsa settimana mentre era con la fidanzata ed un amico all'interno di Una Panda nel porticciolo di Santa Maria La Scala. Enrico era incastrato in uno scoglio a tre metri di profondità. Era stato il parroco Francesco Mazzoli ,a chiedere ai sommozzatori di fare un'immersione notturna, utilizzando le luci artificiali. Ad immergersi sono stati i sub Giorgio Condorelli, Saro Fichera e Antonio Fichera. Verso le 19,30 il corpo del giovane è stato individuato e sono scattate le operazioni per il recupero. Sono stati i sub del vigili del fuoco a recuperare il cadavere di Enrico, adagiandolo sul gommone. Anche la Capitaneria si trova sul posto e nelleprossime ore verrà fatt il riconoscimento ufficiale. Nei giorni scorsi avevano continuato a cercarlo amici e volontari e anche i militari di Sigonella. Finalmente la famiglia potrà dare giusta sepoltura ad Enrico, al quale il parroco ha voluto dare sulla barca l'estrema unzione.