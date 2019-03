Lutto cittadino ad Acireale per i funerali di Enrico

Il Comune di Acireale ha proclamato per domani il lutto cittadino dopo il ritrovamento, avvenuto ieri sera, del corpo di Enrico Cordella, l'ultima delle tre vittime della mareggiata del 24 febbraio nella frazione di Santa Maria, dopo che è stato localizzato da sommozzatori volontari e da pescatori a poche decine di metri dal lungomare di via del Mulino. Nella sede comunale verranno esposte le bandiere a mezz'asta e si osserverà un minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole. I funerali di Enrico Cordella si svolgeranno domani alle 15.30 nella Basilica Cattedrale. L'indomani della tragedia la guardia costiera ha recuperato a oltre un miglio dalla costa quelli di Margherita Quattrocchi, di 22 anni, e di Lorenzo D'Agata, di 27. "E' doveroso - osserva il sindaco Stefano Alì - ringraziare i tre sommozzatori, Rosario e Nino Fichera e Giorgio Condorelli. Enrico è tornato a casa e sono certo di interpretare il sentimento di tutta la comunità cittadina, che in questi giorni si è stretta alle famiglie colpite da una tragedia che non dimenticheremo mai, proclamando il lutto cittadino nel giorno dell'ultimo saluto a Enrico Cordella".