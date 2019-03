Mafia, proprietari hotel Favignana: "Il Florio non è sequestrato"

"Non e' vero che il nostro hotel e' stato sequestrato". Lo dice Antonino Grammatico, amministratore unico della "Egaditurismo" srl e proprietario del Grand Hotel Florio, sull'isola di Favignana. La struttura alberghiera ieri e' finita nel blitz Scrigno, in riferimento al periodo in cui a gestirla erano stati i fratelli Francesco e Pietro Virga, capimafia di Trapani ieri arrestati dai carabinieri. "Da ieri riceviamo chiamate di disdetta ma noi siamo aperti, operativi e nessuno ci ha notificato alcun sequestro", aggiunge Grammatico. Il legale dell'uomo, l'avvocato Donatella Buscaino, "precisa che, nella scorsa stagione estiva, e' stata affidata alla societa' Phm srl, i cui esponenti sembrerebbero coinvolti nell'ambito delle indagini in questione, solo ed esclusivamente la gestione del Grand Hotel Florio; a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione, e' stato eseguito lo sfratto per morosita' ed e' tuttora pendente un procedimento monitorio per il recupero dei canoni dovuti". Nell'ambito dell'operazione Scrigno il gip Piergiorgio Morosini ha disposto il sequestro della Phm srl, una societa' con sede a Palermo, perche' "creata per volere della famiglia Virga e per rappresentare gli interessi della famiglia mafiosa di Trapani, occultando la presenza effettiva dei fratelli Francesco e Pietro Virga, nonche di Francesco Peralta e di Mario Letizia, attraverso dei prestanome".