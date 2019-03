Scoperta una gang che rubava nelle case: 8 misure cautelari a Bagheria

Sgominata una banda di aggressivi topi d'appartamento in provincia di Palermo. Una donna studiava le vittime ed individuava gli obiettivi. I carabinieri della Stazione di Bagheria hanno eseguito le misure cautelari emesse dal gip di Termini Imerese nei confronti di 8 persone, (1 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di dimora nel comune di residenza), accusate di furto aggravato, furto in abitazione, minaccia aggravata, danneggiamento, lesioni personali aggravate, reati commessi nel territorio di Bagheria e comuni limitrofi, tra luglio e dicembre 2017. Le abitazioni da colpire venivano individuate da una 40enne di Bagheria che studiava la vittima, informandosi, in particolare, sull'esistenza di eventi familiari che lasciassero presupporre l'assenza dalle abitazioni degli appartenenti al nucleo familiare (come matrimoni o altre cerimonie religiose), e segnalando ai complici il momento piu' opportuno per entrare in azione. Identificati gli autori di 16 furti e in alcuni casi recuperata la refurtiva, individuando i canali di ricettazione utilizzati dal gruppo. In una circostanza alcuni indagati, dopo essere stati visti da un cittadino armeggiare in maniera sospetta nei pressi di un'abitazione, lo hanno minacciato di morte e malmenato con una mazza da baseball, perche' 'colpevole' di avere chiamato le forze dell'ordine. Per l'esecuzione dei provvedimenti sono stati impegnati circa 60 carabinieri, con l'intervento di un elicottero del nono Nucleo Elicotteri di Palermo.