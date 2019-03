Nominati 15 nuovi prefetti, Giuseppina Scaduto a Enna

Nuovi incarichi al ministero l'Interno. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato un movimento di prefetti. Ecco le novità: Mario Papa, capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza; Giuliana Perrotta, Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse; Giovanna Stefania Cagliostro, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana; Liliana Baccari, Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione; Darco Pellos, Direttore centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il prefetto Annunziato Vardè è destinato a Potenza; Attilio Visconti a Brescia; Silvana Tizzano a Pavia; Donato Giovanni Cafagna a Verona; Antonella Bellomo a Taranto; Umberto Guidato a Brindisi; Patrizia Palmisani a Monza e Brianza; Maria Luisa D'Alessandro a Sassari. Nominati anche 15 nuovi prefetti: Vittorio Lapolla è destinato a Pesaro Urbino; Giuseppina Scaduto (nella foto) a Enna; Pietro Signoriello a Vicenza; Anna Aida Bruzzese a Nuoro; Vincenza Filippi a Fermo; Paola Spena a Sondrio; Tommaso Ricciardi a Trapani; Demetrio Martino a Matera; Michele Formiglio a Lecco; Marcello Cardona a Lodi; Alberto Intini a Imperia; Giancarlo Di Vincenzo è collocato a disposizione con incarico; Fabio Marsilio è collocato fuori ruolo presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; Francesco Zito rimane fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vito Danilo Gagliardi è collocato in posizione di fuori ruolo con incarico di Vice Commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia.