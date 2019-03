Siracusa - Francavilla si gioca a porte chiuse: no su tutti i fronti della Commissione prefettizia

L’incontro di calcio tra Siracusa e Virtus Francavilla in programma domenica allo stadio Nicola De Simone, si giocherà a porte chiuse.

Niente ingresso allo stadio, dunque per i tifosi, nonostante le richieste avanzate dal sindaco Francesco Italia di consentire l’accesso alla tifoseria ai settori dell’impianto sportivo non interessati dai distacchi di parte della copertura della tribuna verificatisi durante lo straordinario evento atmosferico del 23 febbraio scorso.

La commissione provinciale prefettizia non ha ritenuto di poter garantire una fruizione parziale dell’impianto, anche se le curve , la gradinata e la tribuna laterale non hanno riportato alcun danno. Per soli pochi metri quadrati l'impianto di piazza Cuella sarà inaccessibile. Porte chiuse che potrebbero danneggiare il Siracusa in piena corsa per evitare i play out. E sono stati inutili i tentativi del primo cittadino di far valere la ragionevolezza, trattandosi, tra l'altro di una gara senza tifosi al seguito.

Così anche il tentativo dell’Amministrazione Comunale, per venire incontro ai tifosi, di poter trasmettere la partita su un maxi schermo, da allestire in piazza Santa Lucia, è stato vano, in quanto non ricorrono le condizioni di ordine pubblico per consentire alla Prefettura, ente compente in materia, di autorizzare le riprese video.