Voce potente e ottima presenza scenica. Tecla Insolia, 15 anni, ha conquistato gran parte della giuria, nella semifinale di Sanremo Young, il programma musicale di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. Telespettatori incollati al video per seguire l'esibizione della ragazza con mamma di Solarino e papà di Floridia, ma risiedono a Piombino, in Toscana. Il tifo dei siciliani è per Tecla.