Rosolini, troppe evasioni dai domiciliari: viene rinchiuso a Cavadonna

Nel corso della giornata di ieri a Rosolini, i Carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione, Vincenzo Lorefice, 36 anni.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia ed attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, negli ultimi mesi ha ripetutamente violato gli obblighi impostigli dalla stessa, pertanto è stato tratto in arresto per la violazione delle prescrizioni impostegli e, espletate le formalità di rito, associato presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.