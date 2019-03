Siracusa, evade dai domiciliari: lo portano in cella

Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, la scorsa notte nel corso di un predisposto servizio finalizzato al controllo dei soggetti sottoposti alle misure cautelari, pianificato dal Comando Compagnia, hanno tratto in arresto per il reato di evasione Fabio Breci, 30 anni, siracusano e pregiudicato e già sottoposto al regime della detenzione domiciliare per altri reati commessi precedentemente. Breci è stato sorpreso dai militari dell’Arma al di fuori della propria abitazione. Non essendo autorizzato ad uscire in quella fascia oraria, è stato dichiarato in arresto per aver commesso il reato di evasione. L’arrestato, ultimate le formalità di rito presso la Compagnia di Siracusa, così come disposto dalla Autorità Giudiziaria, è stato condotto nel carcere “Cavadonna” in attesa di giudizio di convalida.