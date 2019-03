Incidente questa sera a Solarino: donna travolta da pirata della strada

Incidente stradale questa sera verso le 19,30 in corso Vittorio Emanuele a Solarino. Una signora, A.I., 54 anni, mentre stava attraversando la strada, a un centinaio di metri da piazza Plebiscito è stata investita da una Renault Clio di colore azzurro. Il conducente della vettura dopo avere investito la donna, è fuggito. La vittima è rimasta dolorante per terra sull'asfalto, mentre il conducente del mezzo non ci ha pensato un attimo a fermarsi per prestarle soccorso. Sono stati i negozianti della zona a cercare di aiutare la ferita, ma si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasferire la donna al Pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa. I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente, mentre altri militari stanno dando la caccia all'investitore. Già al vaglio dei carabinieri di Solarino le telecamere di alcune attività commerciali della zona.