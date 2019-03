Avola adesso punta anche a un museo: sopralluogo a Palazzo Modica

Percorsi culturali in città e valorizzazione del turismo attraverso la realizzazione di un museo cittadino. Questa mattina sopralluogo congiunto ad Avola tra il sindaco Luca Cannata, la giunta al completo, la parlamentare regionale Rossana Cannata, Spartaco D'Agata, presidente dell'associazione Sicilia Antica e la soprintendente Donatella Aprile, per predisporre ogni atto necessario alla creazione di un museo che dovrà nascere a Palazzo Modica. “Insieme – dice il sindaco Cannata - per valorizzare i nostri beni culturali”.

E inoltre domani, 14 marzo, a Palermo, sarà presentato ufficialmente anche il nuovo progetto di restauro di un altro museo, quello della mandorla, che sarà realizzato grazie a Confartigianato Sicilia e Ancos, l'associazione nazionale comunità sociali e sportive di Confartigianato. Si tratta anche in questo caso di un'azione sinergica volta a valorizzare antichi mestieri e prodotti locali. “Sono attività peculiari della nostra città – chiosa il primo cittadino - che ci aiutano a valorizzare il territorio in chiave turistica, economica e commerciale”.