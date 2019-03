Cantieri, Musumeci: Toninelli in ritardo su fondi e poteri speciali

"Da quasi quattro mesi attendiamo di sapere cosa il ministro per le Infrastrutture vuole fare per affrontare la drammatica condizione della viabilita' provinciale in Sicilia. Abbiamo chiesto, cosi' come concordato con Toninelli in occasione dell'incontro avuto a Palazzo d'Orleans nello scorso novembre, il riconoscimento dello stato di emergenza; la nomina di un commissario, nella persona del presidente della Regione, con poteri straordinari che possa in pochi mesi aprire i cantieri e avviare i lavori; le risorse finanziarie integrative per far fronte alle centinaia di interventi sulle strade dell'Isola". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, replicando alle dichiarazioni del rappresentante del Governo Conte rilasciate in occasione della riapertura di un cantiere sulla strada statale Caltanissetta-Agrigento. "A distanza di tre mesi - conclude - ci vuol dire il ministro che cosa pensa di fare per affiancare la Regione in questa vasta operazione di riqualificazione delle strade provinciali? Quali poteri, quali risorse e quali tempi?".