Vini, 36 aziende siciliane partecipano al Prowein a Dusseldorf

Sono 36 le aziende siciliane che, insieme all'Istituto ragionale del Vino e dell'Olio, saranno presenti al Prowein, in programma a Dusseldorf in Germania dal 17 al 19 marzo. L'Irvos, che da oltre due decenni, rappresenta una fetta consistente della produzione siciliana alla più grande realtà espositiva nel panorama delle attività fieristiche a livello Mondiale, avrà a disposizione un'area di 305 metri quadrati all'interno della quale saranno presenti le aziende siciliane, suddivise in due raggruppamenti di Associazioni, Assovini e Providi/Vitesi. Le aziende presenti al salone esporranno circa 317 etichette, marchi che ben rappresentano quasi tutto l'universo enologico siciliano, sia dal punto di vista della viticoltura autoctona (Nero avola, Nerello mascalese, Perricone, Insolia, Catarratto, Grillo), che alloctona (Cabernet sauvignon, Chardonnay, Shyrah). Sarà esposta anche tutta la variegata gamma di prodotti di derivazione enologica, da quelli da aperitivo ai prodotti da pasto, al dessert, dai prodotti cosiddetti da meditazione alle bollicine. "La partecipazione a questa importante e qualificata fiera internazionale è motivo di vanto per le aziende siciliane e per il rilancio dell'istituto regionale del vino e dell'olio - afferma l'assessore Bandiera - Tutto ciò senza alcun aggravio per il bilancio regionale, poiché la partecipazione della collettiva al Prowein, che avrà un costo pari a circa 230 mila euro, sarà finanziata, in quota comunitaria, attraverso la misura 3.2 del Psr Sicilia 2014- 2020". "L'attività fieristica dell'Irvos continua, nonostante le difficoltà finanziarie che ha attraverso l'ente - afferma il direttore generale Vincenzo Cusumano - riteniamo di averle lasciate alle spalle, grazie all'intervento del Governo e delle istituzioni regionali".