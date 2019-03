Credito, Caltanissetta è la città con più prestiti personali

Secondo l'osservatorio di Facile.it e Prestiti.it realizzato su un campione di oltre 11mila domande di prestito personale presentate nel 2018 in Sicilia, è Caltanissetta la provincia siciliana dove sono stati richiesti gli importi medi più alti (14.350 euro, il 10,6% in più rispetto alla media regionale); seguono Agrigento (13.245 euro), Catania (12.992 euro) e Siracusa ( 12.957 euro). Guardando la graduatoria nel senso opposto, invece, gli importi medi più bassi sono stati chiesti nelle province di Ragusa (11.586 euro), Trapani (12.316 euro) e Palermo (12.933 euro). Analizzando la finalità emerge che i prestiti più richiesti in Sicilia sono stati quelli per ristrutturare casa (24,7% del totale richieste) e quelli per acquistare l'auto usata (17,6%). In aumento, invece, il peso percentuale dei prestiti per l'ottenimento di liquidità (15% del totale, +3,9 punti percentuali), per il consolidamento debiti (14,2% del totale, +3,4 punti percentuali) e per pagare le spese mediche (4,5% del totale, +1,3 punti percentuali). L'età media dei richiedenti che hanno presentato domanda di finanziamento è pari a 43 anni, ma se si guardano più da vicino le fasce anagrafiche emerge che quasi 1 richiesta su 3 (29%) proviene da un under 35.