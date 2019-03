Rai, Mediterraneo domenica ricorda l'archeologo Sebastiano Tusa

Le ricerche, gli studi, le scoperte, le interviste di Sebastiano Tusa: alla memoria dell'archeologo siciliano scomparso nel disastro aereo in Etiopia è dedicato il servizio di Ernesto Oliva che aprirà la prossima puntata di Mediterraneo, la rubrica della TgR in onda domenica alle 12,25 su Rai3. Proprio a Mediterraneo Sebastiano Tusa aveva rilasciato la sua ultima intervista, trasmessa domenica scorsa poco prima che si apprendesse la notizia del disastro. Poi il reportage di Piero Marrazzo dal Libano sul Centro internazionale di ricerche agricole "Icarda": il centro gestisce una banca dei semi che custodisce più di centocinquantamila varietà diverse della mezzaluna fertile. Costretti a fuggire dalla Siria in guerra, i ricercatori hanno trasferito la propria attività nella città libanese di Terbol. Gli studi sono fondamentali per preservare la biodiversità delle specie e contrastare gli effetti della siccità e delle malattie. Un servizio è dedicato poi agli antichi mosaici della Giordania. Centinaia di opere d'arte, tra il Monte Nebo e la città di Madaba dove si trovano pure la mappa musiva più antica del mondo e la scuola per mosaicisti, l'unica del Medioriente. Quindi Giuseppe Bonavolontà racconta la singolare sfida culinaria tra chef italiani e cinesi che si è svolta in Egitto, organizzata dalle diplomazie internazionali sulle tracce della nuova "Via della seta". Con l'eterno e irrisolto dibattito sull'origine dei piatti in comune tra il nostro paese e la Cina, a cominciare dagli spaghetti. Infine, dalle teche di Mediterraneo, l'incontro con la donna che da vent'anni protegge le tartarughe marine che sono a rischio estinzione. Il suo impegno al confine tra Libano e Israele, in una zona segnata dai conflitti. Mediterraneo, curata da Rino Cascio e Nicola Alosi, è una rubrica storica della TgR. E' giunta al suo ventisettesimo anno. Viene realizzata a Palermo dalla TgR Sicilia, in collaborazione con le altre testate Rai e con il canale francese France 3.