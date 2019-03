Berlusconi a Pisticci: "Impensabile che in Basilicata non ci sia un aeroporto"

"E' impensabile che in Basilicata non ci sia un aeroporto": lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che oggi ha fatto un sopralluogo all'aviosuperficie "Mattei" di Pisticci (Matera).

"Non è pensabile - ha aggiunto - che i turisti, per venire in Basilicata, debbano arrivare in aeroporti che sono fuori regione: bisogna rafforzare anche le infrastrutture viarie per attrarre più persone dall'Italia e dall'Europa, partendo anche dal brand Matera capitale delle cultura". A proposito della città dei Sassi, Berlusconi ha evidenziato che "è impensabile che, ben che vada, la ferrovia arrivi non prima del 2026".