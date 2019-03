Tecla Insolia trionfa a Sanremo Young: Floridia e Solarino fanno festa

Al prossimo festival di Sanremo, quello del 2020, ci sarà un po' di Floridia e un po' di Solarino. Parteciperà alla kermesse della canzone italiana, Tecla Insolia. La ragazzina di 15 anni, questa sera un minuto prima della mezzanotte, è stata proclamata vincitrice di Sanremo Young, la trasmissione condotta da Antonella Clerici su Raiuno. Tecla è figlia di un flooridiano e di mamma di Solarino. La famiglia oggi vive in toscana a Piombino. La campionessa è figlia di piccoli imprenditori. A consegnare il premio nelle mani della giovane artista sono stati i due ospiti d’eccezione della serata, Tony Renis e Raoul Bova.

Tecla Insolia è stata proclamata trionfatrice dalla conduttrice Antonella Clerici. La ragazza ha avuto la meglio sulla collega Eden, classificatosi seconda. Insieme a loro, a contendersi il trionfo nel corso della serata, anche gli altri due finalisti Giuseppe Ciccarese e Kimono, rispettivamente quarto e terza.

Tecla Insolia, è una ragazza dalle grandi abilità canore che ha stupito tutti, è nata a Varese da genitori siciliani, della provincia di Siracusa. Da piccolissima, quando aveva appena un anno, si è trasferita con la sua famiglia a Piombino (provincia di Livorno), paese in cui abita tutt’ora con genitori ed i due fratelli Gioele e Santiago. In casa ci sono anche due cani (Hulk e Pepe), ma il suo animale domestico preferito è la coniglietta Bambi. La ragazza frequenta il secondo anno della scuola superiore per grafico pubblicitario e nel frattempo si esercita nel canto. Prima di partecipare al talent della Rai si era presentata a ‘Pequenos Gigantes‘ (altro talent per giovanissimi) ed è stata scelta per una piccola parte nella fortunata serie Rai ‘L’Allieva’, in cui recitano Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.

Da questa notte ha realizzato un sogno: partecipare a Sanremo e Floridia e Solarino fanno festa.