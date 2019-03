Modica, le proposte del Movimento 5 Stelle per il centro storico

il Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, Marcello Medica, ha inviato una lettera al Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e per conoscenza alla Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto, avente ad oggetto la comunicazione di istanze e proposte emerse dal tour del M5S che ha avuto come prima tappa la zona di Modica Bassa.

Medica, accompagnato da attivisti del M5S di Modica, ha incontrato residenti e commercianti: sono emerse, congiuntamente alle tante croniche problematiche, anche molte e rimarchevoli proposte condensate nei seguenti dieci punti:

1) Valorizzazione di percorsi pedonali che da Modica Bassa condurrebbero ai rispettivi Belvedere dell’Itria e del Pizzo.

2) Valorizzazione turistica della zona di Via Vittorio Veneto e Viale Medaglie d'Oro, oggi abbastanza desolata.

3) Valorizzazione del Parco San Giuseppe U’ Timpuni e del Parco archeologico S. Lucia.

4) Rimodulazione della tassa di occupazione del suolo pubblico a seconda delle centralità o meno delle zone.

5) Maggiore attenzione al settore turistico con particolare riferimento all’organizzazione delle visite guidate dei turisti e in generale all’offerta dei servizi turistici pubblici, che andrebbero maggiormente migliorati e potenziati.

6) Recupero e valorizzazione integrale del parcheggio di Viale Medaglie d’Oro, istituzione di zone a traffico limitato e chiusura alternata di varie zone del centro storico, evitando le chiusure a sproposito, per manifestazioni senza la necessaria predisposizione di adeguati servizi, principalmente di bus navetta.

7) Rifacimento del manto stradale in mattonelle e basole nonché ripristino di un’adeguata e contestualizzata illuminazione pubblica di alcune viuzze del centro storico (via S. Margherita, via Maggiore Giunta) e di alcuni marciapiedi (viale Medaglie d’Oro fino all’altezza dell’ufficio postale).

8) Recupero e ristrutturazione di case e palazzi abbandonati (Palazzo degli Studi e Palazzo della Cultura), nonché, di concerto con la Curia, del patrimonio immobiliare ecclesiastico con conseguente impulso del settore edile.

9) Più controlli e più sicurezza per i cittadini, attraverso un serio piano di videosorveglianza e di pattugliamento di tutto il territorio.

10) Miglioramento della raccolta differenziata degli esercizi commerciali nell’applicazione di una maggiore flessibilità nel prelevamento dei rifiuti per la fascia oraria stabilita e nell’applicazione di un sistema incentivante agli esercenti che differenziano con particolare attenzione i rifiuti della loro attività.