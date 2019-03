Siracusa, piano particolareggiato di Ortigia sul sito del Comune

Il Piano particolareggiato di Ortigia è adesso consultabile direttamente sulla homepage del sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.siracusa.it. Stessa possibilità è offerta per chi volesse approfondire norme e comportamenti da tenere in caso di calamità naturali o di incidenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della popolazione. Il lavoro è stato realizzato dagli uffici su input dell'assessore Giusy Genovesi. che regge le rubriche dell'Urbanistica e della Protezioni civile.

In particolare, per il Ppo è stato necessario digitalizzare le tavole grafiche e i regolamenti, lavoro realizzato dagli uffici Centro storico e Informatica. Lo strumento urbanistico da qualche giorno è direttamente consultabile collegandosi al sito del Comune. Le informazioni di protezione civile, invece, erano già presenti ma, per la loro importanza, sono state rese più facilmente accessibili saltando alcuni passaggi.

“Considero di alto valore civico – afferma l'assessore Genovesi – mettere i cittadini nelle condizioni di potersi relazionare con la pubblica amministrazione, lì dove è possibile, in modo diretto o senza troppe mediazioni utilizzando le enormi possibilità date dall'informatica. In questo senso, ho deciso di indirizzare il mio lavoro di assessore e devo ringraziare i funzionari che hanno condiviso questa impostazione apportando aggiustamenti e modifiche o implementando le informazioni già presenti nel sito. Nello specifico, la pubblicazione del Piano particolareggiato di Ortigia colma una carenza decennale e rientra nell'azione di governo dell'amministrazione Italia”.

Proseguendo su questo percorso, l'Ufficio urbanistica sta lavorando per mettere in rete tutte le informazioni sugli interventi e le pratiche edilizie, sui costi e le modalità di presentazione delle istanze. Ed ancora, un programma di calcolo degli oneri di urbanizzazione di facile utilizzo per i tecnici e i cittadini.

“Insomma – conclude l'assessore Genovesi – tutto nell'ottica della trasparenza e della semplificazione al fine, inoltre, di non gravare i cittadini e i professionisti di inutili file agli uffici e migliorare l’efficienza dei servizi comunali”.