Modica, "apprendisti" fotografi in giro per la città con la guida di una professionista

Una passeggiata tra i vicoli e i palazzi del centro storico di Modica sotto la "guida" della fotografa Tiziana Blanco che sta sviluppando un progetto riguardante i centri storici di alcune città del Val di Noto. Un progetto che prevede dei work shop finalizzati ad istruire gli amanti della fotografia a scoprire gli angoli suggestivi di luoghi conosciuti ma, spesso,mai osservati attraverso l'obiettivo della macchina fotografica. Il tour fotografico guidato da Tiziana Blanco, dopo l'esordio a Siracusa, ad Ortigia, ha fatto tappa, domenica 17, a Modica: dai vicoli che vivono "all'ombra" del Corso Umberto, alla chiesa del Santissimo Salvatore; dalla via Grimaldi alla maestosità del duomo di San Giorgio, sfiorando le statue degli Apostoli, a San Pietro. E, in ognuno di questi luoghi, la scoperta di piccoli segreti per scattare una foto non banale. Tiziana Blanco, siracusana, ha una grande esperienza come fotografa. Per diversi anni ha collaborato come fotoreporter con il Giornale di Sicilia. Attualmente è responsabile del progetto “Frammenti Urbani“, un approccio mirato alla fotografia, il cui obiettivo è quello di dare l’opportunità a tutti di poter creare in poco tempo degli scatti soddisfacenti, da realizzare indistintamente con fotocamera o smartphone. "Una buona foto si crea innanzitutto nella nostra mente - afferma Tiziana Blanco - sarebbe opportuno pensare sempre prima di scattare, aver chiaro cosa stiamo cercando. E’ questo il segreto per una buona fotografia".