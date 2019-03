Castelbuono, tre stelle Bellavita Award a panettone di Fiasconaro

Tre nuove 'stelle' - quelle del Bellavita Award - illuminano il già ricco palmares dell'azienda dolciaria siciliana Fiasconaro. Conquistate a Varsavia qualche giorno fa in occasione della tappa polacca del Bellavita Expo (la più grande manifestazione dedicata alla promozione nel mondo del meglio dell'enogastronomia Made-in-Italy attraverso dieci fiere professionali organizzate in altrettante importanti città), le 3 Stelle sono state ufficialmente consegnate ieri a Londra presso la sede di Bellavita nel Regno Unito. Durante la manifestazione di Varsavia (tenutasi dal 7 al 9 marzo) un panel di giudici, composto da buyers, rivenditori, importatori, distributori, sommelier, chef ed esperti di settore, ha assaggiato una selezione dei prodotti esposti fornendo una valutazione su una scala da 4 a 10 secondo sei precisi criteri: gusto, storia aziendale, packaging e branding, pertinenza del prodotto per il mercato locale, innovazione ed eco-sostenibilità. La somma dei punteggi ha decretato poi l'assegnazione delle Stelle (per un massimo di 3 destinate ai migliori prodotti) che caratterizzano il Bellavita Award. Il panettone tradizionale firmato Fiasconaro, confermandosi ancora una volta sul campo, ha ottenuto il massimo, ovvero le 3 Stelle Bellavita con una media aritmetica pari a 9.41. L'azienda dolciaria siciliana Fiasconaro di Castelbuono (Pa) si posiziona oggi come un punto di riferimento assoluto nel settore dell'alta pasticceria. Oggi i prodotti Fiasconaro, dopo aver valicato i confini siciliani, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, in molti Paesi europei, oltre che negli USA, in Canada, in Brasile, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda.