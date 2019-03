La Cina ufficializza la visita del presidente Xi Jnping a Palermo

In aggiunta a Roma, il presidente cinese Xi Jinping andrà pure Palermo durante la visita in Italia del 21-24 marzo: la tappa in Sicilia è stata ufficializzata dal viceministro degli Esteri Wang Chao, in un briefing coi media alla vigilia della partenza di Xi per la prima missione estera del 2019 suddivisa tra Italia, Monaco e Francia. Quanto alla scelta di Palermo, Wang ha spiegato che "la ragione principale è che abbiamo avuto discussioni congiunte con la parte italiana". La decisione mostra "un segnale di importanza" del legame tra la Cina e la Sicilia.