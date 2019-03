"Non ho ucciso Nicoletta e non avevo idea che Bonetta volesse farlo". Davanti al gip del tribunale di Marsala ha cosi' risposto Margareta Buffa, modella di 29 anni arrestata mercoledi' con l'accusa di aver ucciso l'amica Nicoletta Indelicato e di aver incendiato il suo corpo. Assieme a lei e' stato arrestato anche Carmelo Bonetta, insegnante di danza caraibica che, secondo le indagini, avrebbe intrattenuto una relazione con entrambe le ragazze. I due sono stati sottoposti a un provvedimento di fermo e oggi il gip Riccardo Alcamo ha ascoltato la modella prima di decidere sulla convalida dell'arresto. Durante l'interrogatorio di garanzia "sono emerse numerose contraddizioni - racconta l'avvocato della 29enne - e ha escluso ogni suo coinvolgimento nell'omicidio". La modella lavorava come hostess per convegni ed eventi culturali e "anche se era in ottimi rapporti con Bonetta - aggiunge il legale - ha negato che fossero legati da una relazione sentimentale". Ieri il gip ha ascoltato anche il ragazzo arrestato che ha confermato quanto detto durante le indagini dei carabinieri.