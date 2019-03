Firmata l'intesa con la Cina: accordo commerciale da 20 miliardi

Firmato a Villa Madama il Memorandum d'Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell'ambito della "Via della Seta". Siglati accordi commerciali del valore potenziale da circa 20 miliardi. Il presidente cinese Xi e la moglie Peng sono giunti a Palermo per l'ultima parte della loro visita italiana. "E' stato un grande successo, ringrazio di cuore il governo italiano" ha detto il presidente cinese al sottosegretario Stefano Buffagni prima di salire sull'aereo che lo ha condotto in Sicilia.