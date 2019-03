Crimini informatici, protocollo d'intesa tra polizia e Regione siciliana

Sarà sottoscritto domani, presso la Presidenza della Regione Siciliana a Catania, un protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e l’Assessorato regionale della Salute finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto, nella loro complessità, i sistemi informativi “critici” dipendenti dalle Aziende e dagli Enti del Sistema Sanitario Regionale.

Alle ore 10,30 presso la Presidenza della Regione a Catania in via Beato Bernardo n. 5 sarà tenuta una conferenza stampa.