La Federazione nazionale promuove anche nelle scuole siciliane lo sport della vela

«Il Comitato di Zona ritiene determinante la promozione dello sport velico fra i giovani, per incrementare la presenza e l'offerta velica nel mondo scolastico e propone il progetto VELA SCUOLA al fine di instaurare ed accrescere nel sociale una cultura marinara, con particolare riferimento alla comprensione e rispetto dell'ambiente.»

Così ha inizio la proposta di diffusione dello sport della Vela che il Comitato della VII Zona lancia in un programma pubblico rivolto agli operatori del settore ed alle Direzioni Scolastiche. Tra le Organizzazioni territoriali periferiche della Federazione Italiana Vela, quella della Sicilia, la VII Zona FIV, è da anni all’avanguardia nella realizzazione di questo progetto, sia per quanto riguarda gli Istituti coinvolti sia per quanto riguarda gli alunni partecipanti alle iniziative dei Circoli Velici.

«Il VELA SCUOLA – prosegue il programma - è il progetto della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca), che consente allo sport della vela di accedere nelle scuole durante l'orario curriculare e che si avvale della preziosa partnership con Kinder+Sport: si tratta di attività teorica in aula e pratica in acqua, curata attraverso i Circoli Velici affiliati alla FIV. Il principale obiettivo del progetto consiste nello sviluppo di una CULTURA NAUTICA tra gli alunni delle Scuole.