Modica, grande festa con figli e nipoti per il secolo di vita di "Nonna Maria"

Un’altra modicana ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Questa volta è toccato alla signora Maria Blandino conosciuta da tutti come Maruzzedda, che lo scorso 17 marzo ha festeggiato il secolo di vita circondata dall’affetto dei suoi cari. Due figli, Michelangelo e Carmela, il ricordo dell’adorato marito, Antonino Gugliotta, scomparso molti anni fa e tanti nipoti tra diretti ed acquisiti. Questo è il piccolo mondo della signora Maruzzedda che per tantissimi anni si è occupata della famiglia e della sua casetta di via Sparacino nel cuore di Modica Alta. Dotata di un profondo senso religioso, ha voluto che alla sua festa partecipasse anche padre Giovanni Stracquadanio che ha benedetto i presenti ed in particolare la festeggiata. Ospite anche il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate.