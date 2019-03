Vinciullo: Siracusa non è colonia di Catania, no a svendita quote della Sac

Il tentativo portato avanti dall’attuale Governo regionale di privatizzare gli aeroporti siciliani deve essere, immediatamente, bloccato nel Parlamento siciliano. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

La proposta, contenuta all’articolo 8 di uno dei tanti collegati alla Finanziaria, non può essere né presa in considerazione né approvata.

Già nella scorsa Legislatura, in Commissione Bilancio, mi sono opposto a questa proposta che arrecherebbe un danno gravissimo alla Provincia di Siracusa che possiede il 25% dell’aeroporto di Catania, attraverso l’ex Camera di Commercio di Siracusa e il Libero Consorzio dei Comuni sempre di Siracusa.

Novanta giorni sono il termine indicato dal Governo regionale per disfarsi delle azioni possedute, altrimenti si prevedono sanzioni per le Amministrazioni inadempienti.

Innanzitutto, ricordo che la legge regionale vigente vieta alle ex Province di vendere, cioè di cedere, le loro quote, quindi prima bisognerebbe abrogare la legge attualmente in vigore e poi stabilire tempi e modalità per procedere alla vendita, ricordando che in 90 (novanta) giorni le azioni si possono solo svendere, 90 giorni non bastano nemmeno a vendere una mandria di bufali, per svenderli basta una sola settimana.

Ma perché l’ex Camera di Commercio di Siracusa e il Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa dovrebbero cedere ai privati le loro azioni? La società che gestisce l’aeroporto è in perdita?

Oppure dietro questa privatizzazione c’è la volontà di strappare al nostro territorio la proprietà dell’aeroporto di Catania?

L’aeroporto di Catania, ha proseguito Vinciullo, è in attivo e quindi i guadagni annui potrebbero rientrare nelle casse dei siracusani per pagare gli stipendi dei dipendenti della ex Provincia e le pensioni agli ex dipendenti della Camera di Commercio di Siracusa.

Il territorio tutto, i Sindaci, i Sindacati, le organizzazioni e i politici locali sono stati coinvolti? Oppure assistono silenti all’ennesimo imposizione-scippo, senza proferire parola?

I nostri Deputati regionali e i rappresentanti siracusani all’interno del Governo regionale cosa hanno deciso di fare per salvaguardare i nostri investimenti e gli interessi legittimi del nostro territorio?

Sono e rimango contrario alla privatizzazione degli aeroporti per scelta politica ed ideologica, ma in questo caso, anche per ragioni economiche.

Perché privarci di incassi certi nelle esauste casse della ex Provincia di Siracusa e della ex Camera di Commercio?

Mi auguro che questo silenzio assordante su questa operazione, ancora una volta, dannosa per la provincia di Siracusa, finisca e che politica, sindacati, esponenti della società civile facciano sentire la loro voce in difesa degli interessi legittimi del popolo siracusano.

Infastidiscono poi, ha concluso Vinciullo, questi continui proclami sulla volontà di vendere anche le nostre azioni, come se ormai fosse un fatto conclamato che la provincia di Siracusa sia stata ridotta al rango di colonia