Siracusa, al museo Paolo Orsi la presentazione del volume Timoleonte

Verrà presentato venerdì 29 marzo alle ore 17.30 nell’Auditorium del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa, il volume Timoleonte, ieròs anèr tra storia e propaganda di Elena Santagati, docente di Storia Greca dell’Università di Messina. La monografia analizza l’attività politica e militare del corinzio Timoleonte, che costituisce per Siracusa un importante anello di congiunzione e al contempo un punto di snodo tra la tirannide dei due Dionisii e la basileia di Agatocle. L’autrice con sguardo attento e senso critico percorre le tappe di un percorso militare, politico economico e propagandistico sapientemente costruito intorno a un personaggio controverso, ma carismatico, che fece valere le sue qualità in una Sicilia e in una Siracusa rassegnate a subire le ingerenze cartaginesi nei loro assetti politici. Timoleonte, in quel momento buio, apparve come il campione della libertà siceliota contro il barbaro e contro la tirannide. Dopo l’introduzione di Emilio Galvagno, ordinario di Storia Greca dell’Università di Catania, interverranno Maria Musumeci, direttrice del Polo Regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici “e Sebastiano Amato, presidente della Società Siracusana di Storia Patria.

Anita Crispino