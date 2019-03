Banche, Villarosa: tuteleremo risparmiatori Agricola di Ragusa

"Si è concluso il primo tavolo di confronto al Ministero dell'Economia e delle Finanze tra il Sottosegretario Villarosa e il comitato dei Risparmiatori di Banca Agricola Popolare di Ragusa. Nel corso dello stesso ho raccolto le istanze e le criticità emerse durante il confronto e mi riservo di valutare le opportune misure, sia istituzionali che normative, al fine di predisporre le tutele più appropriate dei risparmiatori". Lo comunica in una nota il Sottosegretario all'Economia del MoVimento 5 Stelle Alessio Villarosa. "Il Governo del Cambiamento è il primo della Repubblica ad aver conseguito con coerenza e fermezza quanto si era impegnato a realizzare al fine di garantire ai risparmiatori le forme di tutela più adeguate al loro ristoro. I prossimi incontri in programma sono con i vertici di Banca Agricola Popolare di Ragusa e Banca d'Italia. Il tavolo conclusivo tra gli azionisti e i vertici di Banca Agricola Popolare di Ragusa si terrà il 10 aprile". Così conclude il Sottosegretario Villarosa.