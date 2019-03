Aperta a Siracusa "Ciclopica": in mostra cento sculture (GUARDA LE FOTO)

Cento sculture, opere di grandi artisti internazionali per una mostra inedita creata appositamente per Siracusa. È stata presentata oggi nel salone di palazzo Vermexio l’importante evento culturale, il primo di una lunga stagione voluta dall’amministrazione cittadina. “Ciclopica” a cura di Vincenzo Sanfo, è un progetto di Sicilia Musei, in collaborazione con Diffusione Italia International Group e l’Associazione Dietro le Quinte con il patrocinio della Città di Siracusa. Presenti il sindaco Francesco Italia, l’assessore alle politiche culturali Fabio Granata, oltre a Gianni Filippini, presidente di Sicilia Musei, il curatore Vincenzo Saffo e l’artista Sebastian il più grande scultore contemporaneo messicano vivente. “Anche in questa occasione, ha esordito il sindaco Francesco Italia, abbiamo voluto che si instaurasse un dialogo fruttuoso tra pubblico e privato. Le imprese culturali stanno contribuendo ad arricchire l’offerta formativa di questa città, lo abbiamo visto con la mostra “Archimede” alla galleria civica di Montevergini, con le attività di vari musei privati cittadini… La finalità di questa amministrazione è alzare il livello e la qualità delle proposte culturali e dei servizi connessi: l’ex convento di san Francesco è il nuovo luogo di fruizione culturale di Siracusa”. “Sono felice di poter inaugurare questa mostra che si basa su un modello che funziona a Catania e a Noto- ha aggiunto Gianni Filippini- Da sempre ho sognato di organizzare una manifestazione a Siracusa, una città che dispone di requisiti e di standard talmente importanti e significativi da renderla a pieno titolo una città d’arte. L’ente pubblico mette a disposizione un contenitore che noi come impresa privata abbiamo riempito di contenuti. Noi siamo venuti a Siracusa per costruire, seguendo una visione, un progetto, superando titubanze e sospetti, che vuole rendere la città leader tra le città d’arte”. Ciclopica, nel senso di monumentalità insita in ogni opera esposta, anche la più piccola. “La mostra non ha un andamento cronologico ma- ha spiegato il curatore Vincenzo Saffo- volutamente mischia le cose nella considerazione l’arte, in tutte le sue forme, è sempre contemporanea”. Il percorso espositivo, prende il via con tre esempi che racchiudono le linee guida di “Ciclopica”: una testa di Buddha in pietra del XVI secolo proveniente dalla Cina, una scultura ellenistica e un gruppo di antiche sculture africane utilizzate come maschere rituali. Questo a simboleggiare le tre direzioni della cultura internazionale, Africa, Asia ed Europa. Oltre ad un percorso di tipo geografico, con artisti provenienti da ogni parte del mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, dal sud est asiatico all’Africa, dall’Europa al Canada per finire al Sud America, l’esposizione ha tra le sue peculiarità l’obiettivo di rappresentare la varietà dei materiali utilizzati dagli artisti. Nelle sale dell'ex Convento di S. Francesco d'Assisi non sono esposte solo opere di marmo e bronzo, ma trovano spazio capolavori realizzati con materiali inconsueti, come la carta, la terracotta, il poliuretano, la plastica e la vetroresina, a significare la ricchezza dell’ispirazione artistica dell’arte contemporanea e le innumerevoli possibilità che oggi sono offerte agli artisti del nostro tempo. L’elenco degli artisti presenti in mostra comprende grandi maestri come Rodin, Alberto Giacometti, Marino Marini, Jeff Koons, Mimmo Paladino, Arman, Picasso, Dalí, Fontana, Asger Jorn, Mainolfi e Henry Moore. “Una mostra straordinaria, la più importante di arte plastica mai fatta in Sicilia, secondo Granata, che di certo sarà molto apprezzata anche dalle scuole, per la sua valenza didattica. Una duplice operazione che ha voluto lanciare definitivamente lo spazio espositivo di San Francesco e che ha come obiettivo anche la destagionalizzazione del turismo a Siracusa in quanto andrà avanti fino alla fine di ottobre con una proroga fino a Natale. Parallelamente ad aprile partirà la grande operazione dell’arrivo della “Crocifissione di sant’Andrea” del Caravaggio esposta a Piazza Duomo”. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, a partire da giugno fino alle 22. Costo del biglietto 10,00 €, RIDOTTO 7,00 € (Over 65 e Gruppi di min. 6 persone). Riduzione a 6 euro per Residenti e Universitari e ragazzi fino ai 18 anni. (foto Maria Pia Ballarino)

Anita Crispino