Vela, alla Palermo - Montecarlo anche il Super Maxi di Hong Kong

Connotazione sempre piu' internazionale per la XV edizione della Palermo-Montecarlo: ad oggi, infatti, sono gia' sei le Nazioni e tre i Continenti presenti alla magnifica regata offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Challenger of Record della prossima edizione dell'America's Cup al fianco del Team Luna Rossa. Una flotta importante sia in quantita' - la partenza della regata e' prevista fra piu' di cinque mesi, il 21 agosto - sia in qualita', grazie alla presenza di barche che rappresentano il top della vela d'altura nel mondo. E' il caso del Super Maxi SHK Scallywag di David Witt, un moderno e velocissimo monoscafo di 100' (oltre 30 metri) proveniente da Hong Kong, che puntera' a conquistare i line honours della Palermo-Montecarlo e a battere il record fissato nel 2015 da Esimit Europa 2 in 47 ore, 46 minuti e 48 secondi. Oppure del Maxi di 82' Vera di Miguel Galuccio, argentino, che sull'ex My Song di Pigi Loro Piana potra' contare a bordo sulla presenza dell'olimpionico azzurro Michele Regolo, del Reichel&Pugh di 72 piedi Aragon, scafo olandese con skipper il francese Nicolas Lecarpentier vincitore nel 2016 della celebre RORC Transatlantic Race, e del 67' Arara dello statunitense Tim Gollin, un moderno progetto di Marc Lombard che a bordo avra' un equipaggio formato da velisti americani, francesi e italiani. Ben quattro i multiscafi gia' iscritti, capeggiati dall'Orma 60 Ad Maiora di Bruno Cardile, protagonista alla Palermo-Montecarlo dell'anno scorso, e due i monoscafi che affronteranno le circa 500 miglia tra la Sicilia e il Principato di Monaco, intermezzate dal passaggio per un "gate" posto di fronte a Porto Cervo, con un equipaggio formato solo da due persone (double handed): il Comet 41s Prospettica del veterano della Palermo-Montecarlo Giacomo Gonzi e il Jeanneau Sun Fast 3600 Skip Intro di Marco Romano.

La partenza della Palermo-Montecarlo 2019, anche quest'anno tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge dell'International Maxi Association, e' in programma per le ore 12 del prossimo 21 agosto, dal golfo di Mondello. In palio il Trofeo Challenge perpetuo Angelo Randazzo, assegnato al vincitore in tempo compensato del gruppo piu' numeroso tra i due previsti e vinto l'anno scorso dall'equipaggio francese di Tonnerre de Glen, e il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita, per il primo scafo che tagliera' il traguardo di Montecarlo in tempo reale, detenuto dal velocissimo Maxi americano Rambler88.

Soddisfatto Agostino Randazzo, presidente del Circolo della Vela Sicilia: "Negli anni scorsi, in questo periodo, non avevamo mai avuto cosi' tante iscrizioni e quindi le premesse per un'edizione davvero speciale della Palermo-Montecarlo ci sono tutte. Quello che impressiona, oltre al numero degli iscritti, e' la loro qualita', nonche' il fatto che si tratta di barche provenienti da Europa, Asia e Sudamerica, quindi una flotta dal forte respiro internazionale: e' certamente la conferma che stiamo facendo un bel lavoro, ma deve essere uno stimolo per continuare a migliorarci, non certo un punto d'arrivo. Il fatto che nel mese di agosto Palermo sara' al centro della vela mondiale, e' scuramente un motivo d'orgoglio, anche perche' sono sicuro, visto il periodo, che molti partecipanti approfitteranno della regata per visitare la nostra magnifica Sicilia".