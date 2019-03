Cinema, a Catania Film Fest sarà presente il regista Van Diem

Il film "Diario di Tonnara", di Giovanni Zoppeddu e "Tutte le mie notti", di Manfredi Lucibello, i cortometraggi "Briganti", di Fabrizio e Bruno Urso, "Epicentro", di Leandro Picarella, e "Parru pi tia", di Giuseppe Carleo, sono alcune delle opere che saranno proiettate a Catania durante la VIII edizione del Catania Film Fest - Gold Elephant World 2019, in programma dal 3 al 6 aprile. La manifestazione è stata presentata stamane in municipio alla presenza, tra gli altri, del sindaco Salvo Pogliese e dell'assessore alla Cultura Barbara Mirabella. Durante la assegna ci sarà spazio anche ad opere fuori concorso: i cortometraggi "L'hobby", di Dario Acocella, "Il nome che mi hai sempre dato", di Giuseppe Alessio Nuzzo, e i film "Un giorno all'improvviso", di di Ciro d'Emilio, "Go Home - A casa loro", di Luna Gualano, "Jellyfish", di James Gardner, e "Tulipani: love, honour and a bicycle", del regista Premio Oscar Mike Van Diem, tra gli ospiti d'onore della manifestazione insieme con il regista Pupi Avati. In programma anche una tavola rotonda dedicata al "Cineturismo in Sicilia" e un casting di attori e attrici per il nuovo cortometraggio del regista Davide Catalano. Stamane in municipio è stato consegnati riconoscimenti all'attore Francesco Foti, al direttore Ivan Scinardo ed alla direttrice artistica Costanza Quatriglio della scuola di cinema a Palermo. Due le giurie, una di qualità preseduta da Daniele Ciprì e composta dall'attrice Anna Ferzetti e dal produttore cinematografico Roberto Cipullo, e una Giuria Giovani, presieduta dal regista Aldo Iuliano e composta da studenti delle scuole superiori e universitari, compresi gli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e le Scuole di Cinema, provenienti da tutta Italia.