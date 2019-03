Modica, ultimo spettacolo della stagione di prosa: in scena "Il figlio maschio"

Venerdì 5 aprile, alle 21. al Teatro Garibaldi di Modica., in scena “Il figlio maschio”, liberamente ispirato al romanzo “Il Bell'Antonio” di Vitaliano Brancati. Si tratta dell’ultimo spettacolo della stagione di prosa, eccezionale per numero di abbonamenti e di sold out registrati. In una città, Catania, che racchiude in sé tutte le anime delle città siciliane, così odorante di omologazione e paura del giudizio altrui, va in scena la tragicomica vicenda di due esseri umani, padre e figlio appunto, distanti proprio perché vicini. Protagonista dello spettacolo, Miko Magistro nelle vesti del padre; con lui, Carmela Buffa Calleo e Massimo Leggio, che è anche regista dello spettacolo, insieme agli altri attori della Compagnia Teatrale Brigata d’Arte Sicilia Teatro.

I biglietti di ingresso sono acquistabili al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/evento/il-figlio-maschio. Per informazioni è possibile visitare la pagina www.fondazioneteatrogaribaldi.it oppure le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi o chiamare il numero 0932 946991.