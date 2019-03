Acconto alla Cmc di 10 milioni, il Comitato dei creditori: bene, ma sia solo l'inizio

"Siamo fiduciosi per questa decisione, purché sia soltanto il punto di partenza". Lo afferma il Comitato dei creditori siciliani della Cmc, esposti per oltre 50 milioni di euro, dopo che il tavolo interistituzionale al ministero delle Infrastrutture ha sancito che la prossima settimana l'Anas pagherà un acconto di 10 milioni di euro ai fornitori strategici che, con le imprese coinvolte nella vicenda, avevano acconsentito un mese fa a riaprire i cantieri lungo la Agrigento-Caltanissetta e la Palermo-Agrigento. Il Comitato auspica "un rapido percorso che, grazie all'impegno di tutte le competenze riunite al tavolo, porti il governo nazionale ad individuare una soluzione legislativa, già nel decreto Sblocca-cantieri, che autorizzi la Regione, nel pieno rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo, mediante questo strumento ad hoc, ad erogarci in conto anticipazione e risarcimento la restante somma, già individuata dalla stessa Regione, per coprire i crediti pregressi". "Questa - ribadisce il Comitato - è l'unica via che può portare alla conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile, alleviando non solo le imprese, ma anche le comunità locali e i sindaci che sono molto pressati dai cittadini disagiati. Occorre consegnare alla Sicilia queste opere fondamentali per lo sviluppo dell'Isola e restituire al mercato queste oltre 100 imprese siciliane strozzate dai debiti e i loro 2.500 dipendenti. E' - conclude la nota del Comitato - una priorità nazionale evitare le conseguenze di una crisi che colpirebbe l'intera Sicilia".