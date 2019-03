Tassa di soggiorno a Siracusa, Cetty Vinci: "Scarsa trasparenza"

La consigliera comunale di Progetto Siracusa Cetty Vinci ha presentato ieri in commissione bilancio un emendamento, approvato, sull’obbligo di chiedere il parere della competente commissione consiliare per le spese effettuate utilizzando fondi rivenienti dall’Imposta di soggiorno.

“Da tempo chiedo invano – rileva Cetty Vinci – il dettaglio di come siano state spese le ingenti somme che il Comune di Siracusa incassa ogni anno come imposta di soggiorno. Eppure il consiglio comunale, eletto dai cittadini, ha il diritto di sapere nel dettaglio dove vanno a finire le svariate centinaia di migliaia di euro incassate ogni anno.

“Per quanto riguarda la Tari, trovo assurdo – prosegue la Vinci – che, a fronte di un servizio certamente non ottimale, venga chiesto a cittadini e imprese un aumento spropositato, assurdo”.