Meteo, settimana con piogge e temperature in calo

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.

MERCOLEDI' 3: NORD - cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci da sparsi e diffusi e nevicate sulle aree alpine e prealpine oltre i 1200 1500 metri, in sensibile intensificazione serale, specie su Piemonte e Lombardia settentrionali; rovesci o temporali diffusi sulla Liguria in sensibile intensificazione serale. CENTRO E SARDEGNA: molte nubi compatte sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; estesa nuvolosita' medio-alta sul resto del centro, in successivo diradamento serale. SUD E SICILIA: locali addensamenti compatti sulla Sicilia e lungo le aree costiere tirreniche, con qualche isolato debole piovasco; estesa nuvolosita' medio-alta sul resto del meridione. dal tardo pomeriggio diradamento della nuvolosita' medio-alta sul settore peninsulare e graduale aumento di quella compatta, a partire da Campania e Sicilia. TEMPERATURE: minime in diminuzione su Liguria, regioni centrali tirreniche, in diminuzione meno marcata su Campania, Sicilia occidentale ed aree prealpine, stazionarie sul resto della Sardegna, in aumento altrove; massime in sensibile diminuzione al nord, regioni centrali peninsulari, Campania, Molise Basilicata tirrenica e Puglia garganica,il aumento lungo le aree costiere di Sicilia e Calabria, stazionarie altrove. VENTI: in generale moderati dai quadranti meridionali, con sensibili rinforzi su Liguria, Piemonte orientale, Lombardia ed Emilia Romagna occidentali. MARI: al mattino da poco mossi a mossi tutti i bacini, con tendenza ad un graduale aumento del moto ondoso, fino a divenire in serata da mossi a molto mossi.

GIOVEDI' 4: cielo molto nuvoloso o coperto al nord e sulle regioni tirreniche, con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensita' sulle regioni tirreniche, a carattere nevoso, localmente anche intenso, su Alpi e Prealpi, ed a carattere di pioggia o rovescio, localmente anche di forte intensita' sul resto del nord; estesa nuvolosita' medio-alta sul resto del paese, con rovesci o temporali sparsi.

VENERDI' 5: al mattino ancora marcato maltempo su triveneto e regioni ioniche con rovesci o temporali diffusi e locali nevicate sulle relative aree alpine e prealpine; estesa nuvolosita' cumuliforme sulle regioni centrali peninsulari, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosita' e attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali peninsulari, mentre in serata avremo una attenuazione dei fenomeni sul triveneto. SABATO 6 E DOMENICA 7: sabato: al mattino addensamenti compatti sulle regioni meridionali, con rovesci o temporali diffusi sulle regioni ioniche; estesa nuvolosita' bassa e stratificata in Pianura Padana; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese. dal pomeriggio diradamento della nuvolosita' bassa e stratificata al nord, in diradamento pomeridiano, mentre in serata avremo un aumento della nuvolosita' cumuliforme al centro-sud, con rovesci o temporali sparsi. nella giornata di domenica avremo una sensibile intensificazione del maltempo al centro-sud con rovesci o temporali diffusi , localmente anche intensi, in estensione pomeridiana anche al nord.