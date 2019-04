Vinitaly, la Palmeto Costanza vince l'etichetta dell'anno 2019

L'azienda vitivinicola catanese Palmeto Costanza ha vinto il premio speciale ''Etichetta dell'anno 2019'' assegnato dal Vinitaly Design International Packaging Competition, il concorso dedicato al packaging che si svolge nell'ambito del Vinitaly, il salone del vino la cui 23\esima edizione prende il via domenica a Verona. L'etichetta premiata è l'Etna rosso Contrada Santo Spirito 2015 che, secondo le motivazioni, ha proposto ''un legame non convenzionale e retorico'' con l'Etna. Tra i premiati anche la cantina Tenuta Gorghi Tondi di Marsala (Tp) che ha conquistato il premio speciale ''Immagine coordinata 2019'' e il premio etichetta di bronzo con il Sicilia Doc Nero d'Avola ''Coste a preola'' 2018 nella categoria vini rossi tranquilli a denominazione d'origine e a indicazione geografica annate 2018 e 2017. Per la categoria confezioni di olio extravergine d'oliva vince il premio etichetta d'argento l'azienda palermitana Carrube di Caccia di Giovanna Graziano con l'olio extravergine d'oliva biologico ''Ciuriciuri''. I campioni iscritti al Vinitaly Design International Packaging Competition sono stati 255, distribuiti nelle 13 categorie previste dal regolamento, con l'aggiunta, da quest'anno, della birra e della categoria vermouth e altri vini aromatizzati.