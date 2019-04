Si apre a Scicli la stagione jazzistica: Alfredo Paixào col Trio Iris

Sabato alle 21.00 il trio “Iris”, del grande Alfredo Paixão, apre la sesta edizione ‘Lo Settacolo del Jazz’ a Scicli! Un concerto che si terrà alle Quam, in cui il famoso bassista brasiliano, vincitore di numerosi Grammy Awards, porta a Scicli altri due autentici maestri del Jazz: il genio poliedrico Enrico Bracco, in questo trio alla chitarra e il giovanissimo talento siciliano Francesco Patti, al sax tenore.

Si tratta di “un trio di musicisti eclettici e geniali”, dice Alberto Fidone, che cura la rassegna da sei anni, “in cui i componenti hanno coltivato esperienze in molte discipline del Jazz e con strumenti molto diversi tra loro”. È il caso di Paixão, passato dal flauto traverso alla chitarra, per poi scegliere un particolare basso. È il caso di Francesco Patti, che ha girato il mondo vincendo numerose borse di studio e suonando in collaborazioni eccellenti. È il caso di Enrico Bracco, con esperienze apprezzate a livello internazionale, che vanno dalla composizione al pianoforte, fino alla chitarra, lo strumento per cui è più amato.

Padre del progetto ‘Iris’, sabato sera alle Quam, sarà quindi Alfredo Paixão, un bassista e cantante, nato a Rio de Janeiro, figlio di un noto sassofonista, che lo ha presentato all’ambiente della musica popolare brasiliana!

Nel 1974, a soli 12 anni, si diploma in chitarra classica presso la scuola di musica di Brasilia. Le sue radici affondano nei ritmi tradizionali: suo zio è Moacir Santos, uno dei più grandi maestri della musica popolare brasiliana, che gli ha insegnato a leggere le note. Negli Stati Uniti, però, Paixão approfondisce la sua formazione musicale e professionale frequentando lezioni private da Bunny Brunnel e Mick Goodrick. Le sue collaborazioni lo hanno visto al fianco di Julio Iglesias, Ricky Martin, Liza Minelli, Henry Salvador, Justo Almario, Alex Acuna (Caldera), Joe Heredia, Eddie del Barrio Alejandro Sanz, Laura Pausini, Pino Daniele (12 album registrati con lui), Fiorella Mannoia (Paixao è bassista e arrangiatore del suo nuovo tour).

Un concerto da non perdere! Rimangono pochi posti ancora disponibili, info e prenotazioni allo 0932-931154.