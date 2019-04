Giro di Sicilia, lo statunitense Mcnulty vince sul traguardo di Ragusa

Il giovane ciclista americano Brandon Mcnulty (iridato juniores a cronometro nel 2016) ha vinto la terza tappa Caltanissetta-Ragusa di 188 km del Giro di Sicilia. Una gara disturbata da una fitta pioggia che ha affievolito la presenza sul tracciato degli spettatori. Mcnulty ha vinto per distacco in una Ragusa piovosa che aspettava con impazienza di vedere all'opera la carovana multicolore del Giro. L'americano conquista col successo di oggi anche la maglia giallorossa di leader della corsa. A 55" di distacco, ma convinto di essere in testa, è arrivato il norvegese Odd Eiking che ha festeggiato. Terzo, a 56", il siciliano Giovanni Visconti. Domani ultima tappa da Giardini Naxos all'Etna.