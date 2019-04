Trasporti, Air Malta punta sull'aeroporto di Trapani Birgi

Air Malta punta sull'aeroporto di Trapani. La compagnia maltese è uno dei quattro soggetti che hanno presentato una manifestazione di interesse per la promozione turistica dello scalo trapanese. Si tratta del bando che affiderà i servizi di promozione e progetti di marketing volti a favorire l'incremento di visitatori nell'ambito territoriale che gravità attorno all'aeroporto Vincenzo Florio, scrive il Giornale di Sicilia. A fare da capofila nella trattativa privata, per conto degli enti trapanesi, è il Comune di Marsala, al quale sono pervenute le offerte di Tele 2000 srl di Urbino, Topjets World Wide di Brescia, Tayaranjet, compagnia aerea bulgara, e, appunto, Air Malta, vettore che mira a stabilire un hub in Sicilia, per allargare il suo ruolo sul Mediterraneo. Coinvolti anche i comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Custonaci, Castellammare del Golfo, Favignana, Paceco, Salemi e Valderice.