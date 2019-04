Promozione del tennis, in mille piazza a Palermo per provare a giocare

Mille persone hanno partecipato al "Tennis in Piazza", manifestazione che ha trasformato l'area antistante il Teatro Politeama di Palermo in un vero e proprio circolo del tennis. Dai piccoli allievi delle scuole palermitani ai giovani passanti, da chi non aveva mai preso una racchetta in mano ai tennisti disabili, tutti hanno palleggiato con i maestri nella festa dello sport palermitano. "È stata una bellissima giornata - ha sottolineato il presidente della Fit Sicilia, Gabriele Palpacelli - siamo pienamente soddisfatti della partecipazione degli allievi delle scuole tennis, ma anche per quella dei tantissimi ragazzi che hanno approfittato dell'opportunità per prendere per la prima volta in mano una raccheta. L'obiettivo era anche quello di promuovere i "30 Palermo Ladies Open", il torneo internazionale Wta che si disputerà a Palermo, sui campi in terra rossa del Country, dal 20 al 28 luglio". Sui campi tracciati in piazza davanti al Teatro Politeama si sono alternati i ragazzi del Circolo del Tennis Palermo, TC3 Palermo/Tennis Libero, TC Capaci, TC2 Palermo, Country Club, Kalta, Himera Tennis, TC Bagheria, Sporting Club Palermo, Kalaja e Friends di Casteldaccia.