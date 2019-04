Vitalizi, senza tagli dallo Stato trasferimenti in meno per 21 milioni

Senza taglio dei vitalizi come da accordo in Conferenza Stato-Regioni, la Sicilia avrebbe una riduzione dei trasferimenti statali di circa 21 milioni di euro. La somma è stata calcolata sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio dello Stato che indica un taglio del 30 per cento dei trasferimenti alle Regioni che non provvedono al taglio dei vitalizi. Una somma dunque inferiore rispetto alla cifra di 70 milioni circolata in questi giorni.