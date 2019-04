Scicli, scappa alla vista dei carabinieri: arrestato con addosso la droga

I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno arrestato un cittadino tunisino di 29 anni, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno avvistato un motorino con a bordo un giovane che ha destato sospetto, lo hanno inseguito e controllato. Il giovane, infatti, non conoscendo le vie del centro storico perché proveniente da altre zone della Sicilia, è stato bloccato poco dopo un tentativo di fuga. L’immediata perquisizione del ciclomotore ha permesso di rinvenire un panetto di hashish di 35 grammi, il bilancino di precisione ed il materiale per il taglio della sostanza. La droga è stata sequestrata e il tunisino, Ben Hafdallah Helmi, irregolare sul territorio italiano, è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.