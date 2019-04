Pd, Faraone: niente correnti nella lista per le Europee

"Ottima lista, niente correnti". Lo afferma il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone commentando i nomi dei candidati in corsa. "Il tema non sarà la competizione tra le correnti del Pd, di cui non frega niente a nessuno, ma come arginiamo i gialloverdi che stanno distruggendo il Paese. Ci saranno le uscenti Caterina Chinnici e Michela Giuffrida (nella foto), che hanno fatto bene a Bruxelles, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, simbolo di un'Isola solidale, Mila Spicola, insegnante e da sempre impegnata sui temi del diritto allo studio, Attilio Licciardi, ex sindaco di Ustica, Virginia Puzzolo, ricercatrice della Commissione europea nel campo dell'aerospazio , straordinario sindaco di Sambuca di Sicilia, Borgo dei Borghi 2016".