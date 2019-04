Tre consiglieri M5s di Siracusa, "sì a spazzacorrotti anche in Sicilia"

Come tutti voi sapete lo “spazzacorrotti”, provvedimento tanto voluto dal M5S, è da poco legge dello Stato. Questa legge, fortemente voluta dal M5S, obbliga i candidati nei Comuni sopra i 15mila abitanti a pubblicare il proprio CV ed il proprio casellario giudiziario. Una legge giusta che vale ovunque TRANNE IN SICILIA, Regione a Statuto speciale che l’ha bypassata. Noi consiglieri Francesco Burgio, Chiara Ficara e Moena Scala crediamo sia un giusto esercizio di trasparenza, nei confronti dei nostri concittadini che ci hanno votato, produrre i nostri certificati dei carichi pendenti ed estendiamo tale invito a tutti i consiglieri e gli amministratori in carica, specialmente a tutti i nostri colleghi del M5S presenti nei consigli comunali siciliani.

L’onestà e la trasparenza siano la base di una buona amministrazione della cosa pubblica.