Trasporti, Corsica Sardinia Ferries arriva in Sicilia

Le Navi Gialle della Corsica Sardinia Ferries sono pronte per lo sbarco in Sicilia. Il prossimo 21 aprile debutterà la nuova rotta Tolone -Trapani Savona - Vado. Il Mega Express partirà da Tolone il giorno di Pasqua alle ore 19, per attraccare a Trapani nel primissimo pomeriggio del giorno di Pasquetta. Il primo dei 100 viaggi programmati fino al 3 novembre 2019 inaugurerà la nuova rotta delle Navi Gialle, proprio all'inizio delle Festività Pasquali. Con i primi tre viaggi di aprile (21, 24 e 30) sbarcheranno nel porto di Trapani circa 1.000 turisti, curiosi di scoprire le bellezze dell'Isola del Sole. Per la stagione 2019 sono state programmate 2 rotazioni settimanali, con viaggi notturni. La traversata durerà 19 ore, a bordo di moderni e confortevoli Mega Express, dove i passeggeri avranno a disposizione servizi di ristorazione curati e ospitali e spazi pubblici e privati, che risponderanno alle esigenze della clientela più attenta. La nuova rotta unirà così la Sicilia alla Provenza e alla Costa Azzurra.