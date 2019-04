Università di Palermo, protocollo d'intesa fra Regione Ersu e Cgie

Nell'ambito delle varie attività che si sono svolte durante il Seminario di Palermo, l'evento internazionale che ha visto protagonisti ben 115 ragazzi italiani provenienti da tutto il mondo, è stato firmato, presso la Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, un protocollo d'intesa tra l'assessorato regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, l'Ersu di Palermo ed il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, che impegna in un percorso di attività comuni volte a promuovere la conoscenza della cultura italiana nel mondo e la costruzione di una rete nel mondo. Il Seminario è stato promosso ed organizzato proprio dal Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE), con la finalità di creare una rete di giovani italiani nel mondo. Tra gli interventi quello di Giuseppe Amodei, commissario straordinario Ersu Palermo, che ha sottolineato come come l'Ente "abbia colto l'opportunità di firmare il protocollo di collaborazione con il CGIE e con l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla, per contribuire ai processi di internazionalizzazione dei percorsi didattici degli studenti da noi assistiti e, contemporaneamente, dare l'opportunità, anche agli studenti italiani all'estero". "Sono convinto che il Cgie possa fornirci buoni elementi di contatto e di scambio - ha spiegato l'assessore Roberto Lagalla - per poter radicare ancora di più la tradizione delle culture provenienti da ogni parte del mondo con la nostra, che è italiana e internazionale insieme". A concludere i lavori il segretario generale del Cgie Michele Schiavone, che ha parlato di un momento di "incontro tra culture, in un luogo, la Sicilia, che è un punto di riferimento per l'accoglienza". Un ringraziamento particolare, è stato espresso verso l'operato di Maria Chiara Prodi, che, da presidente della Commissione VII del Cgie, ha voluto fortemente realizzare il Seminario, ottenendo ottimi riscontri da parte di tutti i partecipanti, compreso la redazione della Carta del Seminario di Palermo.